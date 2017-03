Polícia prende suspeito de latrocínio no bairro Menino Deus, em Porto Alegre

Repressão ao crime

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre identificaram um jovem de 19 anos como autor do latrocínio (roubo seguido de morte) de Mozart Pereira Barros no dia 14 de dezembro do ano passado, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

A vítima de 32 anos conversava com a companheira dentro do carro, na rua Barbedo, quando foi abordada pelo suspeito, identificado como Talisson Dutra Pereira.

Segundo imagens de uma câmera de segurança, divulgadas nesta quarta-feira pela polícia, a vítima foi atingida por um tiro quando tentou fugir com o veículo. Após o disparo, o criminoso saiu correndo sem levar nada.

Buscas a Pereira eram feitas desde janeiro, mas só na semana passada ele foi localizado, após ser detido por roubo de celular no centro de Porto Alegre.

Na manhã desta quarta-feira, o jovem foi reconhecido por duas testemunhas do crime. No entanto, ele negou que tenha cometido o latrocínio.

O jovem já havia sido preso em junho do ano passado por um assalto no parque da Redenção. Ele foi solto em novembro e, menos de um mês depois, é apontado por ter cometido o latrocínio.

O homem teve a prisão preventiva decretada. Ele está na delegacia e será encaminhado ao Presídio Central.