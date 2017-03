Policiais prendem 10 traficantes no centro de Porto Alegre

Combate ao tráfico

Uma operação do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prendeu oito pessoas em flagrante e apreendeu dois adolescentes por tráfico de drogas na região central de Porto Alegre. A ação durou quase 12 horas, terminando na madrugada desta quarta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Agentes do Denarc vistoriaram mais de 50 locais denunciados pela população. Os policiais, que não levavam nenhuma identificação aparente da Polícia Civil, monitoraram os lugares para confirmar se realmente estava ocorrendo o tráfico de drogas.

Em uma das ações, em uma pensão, os policiais prenderam cinco homens. Todos eles estavam com drogas. Também foram realizadas prisões em bares, praças e até em um shopping.

Conforme o diretor de investigações do Denarc, delegado Mário Souza, grande parte dos policiais do departamento foram empregados na operação, que passará a ocorrer frequentemente no Centro.

"Dias serão escolhidos aleatoriamente. Nosso efetivo vai parar naquele período as investigações maiores para agir pegando o traficante no ato, e garantindo a segurança da população", garantiu o delegado.

Dois carros roubados, três armas e porções de cocaína, maconha e crack foram apreendidos pelo Denarc. As denúncias ao departamento podem ser feitas pelo 0800-518-518 ou WhatsApp (51) 9 8418-7814.



