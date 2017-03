Preso primeiro fugitivo da cela de delegacia de Canoas

Prisão

Uma ação da Delegacia de Capturas, do Deic, prendeu no começo da manhã desta quinta-feira um dos quatro homens que fugiram de uma das celas da Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Canoas, após serrarem as grades, na madrugada da última segunda-feira. David Willian Ferreira dos Santos, 26 anos, foi localizado na casa de um parente no bairro Guajuviras, em Canoas. De acordo com o delegado Arthur Raldi, não houve resistência do preso.



Santos havia sido preso em flagrante no dia 5 de fevereiro por porte ilegal de arma, e, desde então, era mantido na cela da DPPA por falta de vagas em presídios. Natural de Atibaia (SP), ele tem antecedentes criminais por homicídio, roubo de veículos, roubo a motorista e tráfico de drogas.



Agora, o preso foi encaminhado a uma das celas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), onde aguardará vaga em presídio.



Ainda estão foragidos Daniel Ricardo Bornemann, Paulo Luís Pereira e Paulo Anderson Rocha. Se você tem informações que possam levar a polícia às prisões dos demais foragidos, denuncie pelo 0800-5102828 ou pelo Whatsapp (51) 98418-7814.