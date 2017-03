Presos integrantes de quadrilha suspeita de roubar 1,5 mil veículos no RS em um ano e meio

Operação Macchina Nostra

Operação Macchina Nostra está sendo realizada em 12 cidades, no RS, em Santa Catarina e no Paraná

Uma operação da Polícia Civil mira, na manhã desta sexta-feira, uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos suspeita de agir na Região Metropolitana de Porto Alegre e vender para o Rio Grande do Sul e mais nove Estados.

Em um ano e meio, o grupo, formado por pelo menos 29 pessoas, teria tido participação direta e indireta no roubo de aproximadamente 1,5 mil veículos e movimentado aproximadamente R$ 6 milhões. O valor é resultado da execução dos roubos, confecção dos documentos de rodagem e propriedade, adulterações das numerações dos veículos (clonagem) e posterior venda para criminosos de diversas cidades do Rio Grande do Sul e do país.

A chamada Operação Macchina Nostra conta com 200 policiais civis, que cumprem 53 mandados judiciais, sendo 24 de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. A ação ocorre em 12 cidades: 10 no Rio Grande do Sul (Caxias do Sul. Viamão, Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Imbé, Balneário Pinhal, Santa Maria, Igrejinha e Bagé), Blumenau, em Santa Catarina, e Patro Branco, no Paraná. Até as 9h, as 24 pessoas haviam sido presas.

Líder da organização foi preso em condomínio de Viamão

A Polícia Civil concluiu que esta quadrilha era a principal responsável por roubos na em Porto Alegre. Durante a investigação, que ocorreu há um ano, chamou a atenção da polícia o nível de especialização da quadrilha, cujos líderes determinavam até meta diária de roubos: entre cinco e 10 veículos somente na Capital.

— A meta de roubar até 10 carros por dia também foi estabelecida porque os bandidos sabiam da média de 60% de recuperações dos veículos roubados por parte das polícias — ressaltou o delegado Marco Guns, também responsável pela operação.



A quadrilha era tão organizada que, às vezes, roubava somente o mesmo modelo de veículo, já que tinha a garantia de negociação futura.

— Houve perfeita determinação da divisão de tarefas entre os membros do grupo para efetivar o maior número possível de roubos de veículos por dia na Capital e demais cidades da Região Metropolitana — informou um dos responsáveis pela ação, delegado Adriano Nonnenmacher.



Chamou a atenção dos investigadores, ainda, a agilidade do bando para adulterar e negociar os veículos para vender no país. Os preços variavam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, dependendo do modelo.

Ainda conforme a polícia, o grupo era dividido em quatro células, sediadas em Porto Alegre, Caxias do Sul, Pato Branco e Blumenau. Dois homens, com diversos indiciamentos policiais, foram apontados como os líderes. Outro criminoso importante dentro da organização é apontado como o autor do roubo do carro de um agente da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi preso há três semanas.