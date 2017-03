Proprietário de mercado é morto a tiros após assalto em Alvorada

Insegurança

O proprietário de um mercado no bairro Santa Bárbara, em Alvorada, foi morto a tiros na noite de domingo. Segundo a Brigada Militar, quatro bandidos armados invadiram o local e anunciaram um assalto, por volta das 22h. Depois, levaram o dono até a frente do estabelecimento e abriram fogo. As informações são da Rádio Gaúcha.

Tales Yorranes Fraga da Silva, de 25 anos, morreu no local. Junto ao corpo, foram recolhidas várias cápsulas deflagradas de pistola 9 milímetros e .40.

Levando dinheiro do caixa do Mercado Fronteira, os bandidos entraram em um carro e fugiram da Rua Santa Tereza. As testemunhas não souberam precisar o veículo usado.

Para a BM, não está claro se o crime foi um latrocínio (roubo seguido de morte) ou uma execução. A Polícia Civil vai investigar o caso.



