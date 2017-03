VÍDEO: "Os pais tinham de ser responsabilizados", diz pai de menina morta após briga em escola

Cachoeirinha

Ainda sem ter assimilado a perda abrupta da filha Marta Avelhaneda Gonçalves, 14 anos, que morreu após briga na Escola Estadual de Educação Básica Luiz de Camões, em Cachoeirinha, o pai Moacir de Oliveira Gonçalves, 43 anos, vendedor autônomo, recebeu a reportagem na tarde desta sexta-feira.

Em sua casa na zona norte de Porto Alegre, falou sobre a relação com a filha, o colégio novo, no qual recém havia começado as aulas, se diz incrédulo com a violência que ceifou a vida da adolescente e ainda opina que os pais das adolescentes supostamente envolvidas deveriam ser responsabilizados. Confira a entrevista clicando no vídeo acima.

Leia mais

Estudante morre após briga em escola em Cachoeirinha

Adolescente morta em escola não estava machucada, diz diretora

Adolescente morta em briga em escola de Cachoeirinha sonhava em ser médica

Foto: Arquivo pessoal

A estudante da sétima série foi morta dentro dentro da sala na aula na Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha, na tarde de quarta-feira. Por volta das 15h, quando a turma estava sem professor, uma discussão entre Marta e outras três adolescentes — duas de 12 anos e uma de 13 — acabou na morte na menina, que estava no segundo dia de aula na nova escola.

Marta foi socorrida por três professores e profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz de Camões, que fica ao lado da escola, que tentaram reanimá-la sem sucesso. O Samu foi chamado e ela foi levada ao Hospital Padre Jeremias, onde já chegou sem vida.



— Legistas do DML constataram que para a asfixia foi usada muita força. Chama a atenção por serem todas meninas novas. Também vamos investigar a motivação do crime e se houve intenção de matar — afirma o delegado Leonel Baldasso, responsável pela investigação do caso.



No boletim de ocorrência, uma das adolescentes envolvidas na briga relata que Marta puxou os cabelos de uma das colegas quando o tumulto começou. Ao tentarem apartar, as outras duas meninas perceberam que Marta começou a tremer e convulsionar. Outro relato aponta que Marta teria se ofendido ao ter entendido que colegas tinham a chamado de "feia", o que teria dado início à briga.



A versão das adolescentes é de que houve puxões de cabelo e agressão entre Marta e uma outra menina, briga que teria sido apartada pelas outras duas jovens. Porém, o laudo do DML afirma que houve estrangulamento com o braço. As adolescentes foram intimidas para depor nesta sexta-feira. O delegado não descarta a participação de outras pessoas na morte:



— Como existiu um estrangulamento com força bruta e foi algo que ocasionou lesões nos nervos do pescoço, pode indicar a participação de alguém com mais força do sexo masculino.