Cobrador de ônibus é morto após testemunhar crime no bairro Restinga, em Porto Alegre 

Violência urbana

O cobrador de ônibus Alessandro do Nascimento, de 32 anos, foi morto a tiros na rua em que morava, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, por presenciar um crime próximo de sua casa, na tarde deste domingo (4). É isso que acredita o Departamento de Homicídios após analisar que a vítima não tinha nenhum envolvimento com a criminalidade e as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com o delegado Leandro Bodoia, um carro com quatro criminosos chegou até a Rua Evangelista pouco antes das 15h. Três deles desceram do veículo e tentaram matar um desafeto que estava em via pública. Eles atiraram contra o homem que conseguiu invadir uma casa e se refugiar. Os bandidos ainda tentaram arrombar a residência, mas desistiram depois de perceber que a porta estava trancada.

Depois disso, os criminosos voltaram ao carro para deixar a região e perceberam que o cobrador tentava retirar o filho do veículo da família, estacionado na frente de uma outra casa. O jovem tem problemas mentais, e o pai demorou para conseguir tirá-lo do cinto de segurança. Ao cruzarem o carro da vítima, os bandidos atiraram, matando Nascimento no local. O filho dele não ficou ferido.

— Como demorou um pouco, já que o filho já é um pouco grande, os indivíduos que efetuavam disparos contra o real alvo viram que ele era a única pessoa que estava na rua naquele momento e o mataram por queima de arquivo — relata o delegado.

O alvo tem antecedentes policiais por tráfico de drogas, entre outros. Ele passa por cirurgia em um hospital de Porto Alegre.

Os criminosos fugiram e ainda não foram localizados. A Polícia Civil diz que não há câmeras de segurança próximas onde ocorreu o crime. O caso será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídio.