Mãe e filha de dois anos são baleadas em Sapucaia do Sul

Violência

Quatro pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de dois anos, em Sapucaia do Sul, na madrugada desta segunda-feira (5). O crime ocorreu no pátio de uma residência na Rua Gralha Azul, bairro Colina Verde, por volta de 1h. Foram baleados dois adolescentes, de 16 e 17 anos, uma jovem de 22 anos e a filha dela, de dois anos, que estava no colo da mãe. As informações são da Rádio Gaúcha.

Leia mais:

Cobrador de ônibus é morto após testemunhar crime no bairro Restinga

Homem é morto a facadas em assalto na região central de Porto Alegre

Denarc apreende quase 300kg de maconha em uma casa de Sapiranga



A polícia encontrou cápsulas de pistola 9mm no local do crime. A arma é de calibre restrito de uso do Exército. De acordo com informações da Brigada Militar, um dos adolescentes foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. Os outros três baleados estavam fora de perigo. Eles foram conduzidos ao Hospital Municipal Getúlio Vargas.

Nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais. A Brigada Militar informou que o autor dos tiros fugiu e se escondeu em um matagal. Ele ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga a motivação do crime.



Leia as últimas notícias de ZH