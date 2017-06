Polícia prende dois e recupera parte de carga de celulares roubada de empresa aérea em Porto Alegre

Ousadia criminosa

A Polícia Civil conseguiu recuperar parte da carga levada no roubo milionário feito por um grupo de 12 assaltantes na madrugada de segunda-feira (5) no depósito da empresa aérea Latam, na zona norte de Porto Alegre. Dois homens foram presos em diferentes ações da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas. Ao todo, 56 smartphones Samsung, dos 2,7 mil roubados, foram encontrados.

As apreensões começaram quando os policiais identificaram um motorista que trafegava em Gravataí, na Região Metropolitana, com uma Kombi roubada e com placas clonadas. Os investigadores suspeitam que o homem está diretamente envolvido no roubo. Os agentes decidiram ir até a residência dele, em Alvorada, onde foram encontrados 50 celulares. Ele foi preso por receptação.

Depois disso, os policiais identificaram em Gravataí a casa onde possivelmente foi feita a partilha entre os criminosos do material roubado. Foram encontrados mais dois smartphones. O proprietário da residência foi preso também pelo crime de receptação.

Ainda em Gravataí, em um terceiro local, foi encontrado mais um aparelho roubado. O locatário da casa não estava, mas ele foi identificado pela Polícia Civil e pode ser preso.



Finalizando as ações na Região Metropolitana, foram encontradas caixas de smartphone em uma churrasqueira de uma casa em Viamão. Os agentes identificaram um número sequencial usado para registrar os celulares. Um criminoso que estava no local fugiu dos policiais. No entanto, foi encontrado com a namorada dele, uma adolescente, um celular também roubado.

Ataques a cargas de celulares

— Há 20 dias,o Deic desencadeou a Operação Tornado contra uma quadrilha que roubou em torno de 16 mil aparelhos celulares de um depósito em Nova Santa Rita em outubro do ano passado. Aquela carga era avaliada em R$ 4 milhões. Conforme a investigação, a maior parte daqueles aparelhos foi revendida em lojas do camelódromo, em Porto Alegre.

— Em 7 de fevereiro deste ano, criminosos renderam os vigilantes e roubaram 130 televisores do depósito da Samsung, no PortoSeco, em PortoAlegre. Acarga, avaliada em R$ 500 mil, foi recuperada no dia seguinte em um depósito de Cachoeirinha.

— Em 10 de novembro do ano passado, mais de 2 mil celulares foram roubados de uma transportadora da região do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre.

— Em 23 de março de 2015, cinco homens fortemente armados renderam vigilantes e roubaram uma carga avaliada em R$ 1,3 milhão em aparelhos iPhone 5S do depósito da transportadora TNT Mercúrio, em Novo Hamburgo. Provavelmente o mesmo grupo atacou as empresas Panex eViaLog, entre maio e junho daquele ano, roubando cargas em eletroeletrônicos avaliadas em R$ 2 milhões. De acordo com a investigação do Deic,o bando revendia os celulares pela internet. Eles foram alvos da Operação TNT Mercúrio no final de 2015.

Roubos a lojas

— Em 7 de fevereiro deste ano,criminosos roubaram em torno de 200 iPhones na loja iPlace do Bourbon Wallig,na zona norte de Porto Alegre, durante a tarde. O roubo não deixou feridos.

— Em 13 de janeiro deste ano,três assaltantes roubaram 28 celulares de uma loja no Bourbon Canoas. Na fuga, houve tiroteio com um vigilante. Ninguém ficou ferido.

— Em 29 de outubro de 2016,criminosos roubaram 30 celulares no Porto Alegre CenterLar, também na Zona Norte.