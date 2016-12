PDT tem papel decisivo para aprovar alta na contribuição previdenciária

Articulação na Assembleia

Numa das vitórias mais simbólicas no pacote de medidas de alívio financeiro, o governo José Ivo Sartori conseguiu o aumento da alíquota previdenciária paga pelos servidores civis e militares do Estado. Com 28 favoráveis e 24 contrários, a Assembleia Legislativa deu anuência para descontar 14% dos salários. Até então, a alíquota era de 13,25%.



Para aprovar a medida com número mínimo de votos exigido, o governo contou com o apoio de cinco deputados do PDT — só Juliana Brizola e Enio Bacci votaram contra. Na bancada governista, houve duas defecções no PSDB — Jorge Pozzobom e Pedro Pereira. No PTB, que se declara independente, os quatro parlamentares também negaram apoio à iniciativa.



O PT, que votou integralmente contra, havia aprovado igual percentual de contribuição no governo Tarso Genro. Mas a medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado — os desembargadores entenderam que a fórmula, com percentuais progressivos de contribuição, feria a Constituição.



A votação foi realizada às 23h30min de quinta-feira. O projeto, contudo, vinha sendo discutido havia duas horas. Foi a única proposição com debates calorosos em um dia em que um acordo entre governo e oposição agilizou os trabalhos. Mais cedo, o Piratini havia concordado em deixar para 2017 alguns projetos polêmicos, como o que extingue a licença-prêmio e o que desobriga a remuneração dos servidores cedidos a sindicatos. Em contrapartida, a oposição aceitou acelerar a apreciação das medidas.



Convocação extraordinária prevista para final de janeiro



Com o acerto, os deputados votaram cinco projetos do pacote até a meia-noite — um deles aprovado em dois minutos. Nas 44 horas consumidas nos três dias anteriores, nove projetos haviam sido votados.



A celeridade permitiu ao governo aprovar os textos que preveem mudanças no regime dos servidores do Instituto-Geral de Perícias (IGP), aumento no valor das indenizações por morte ou invalidez dos funcionários da segurança e gratificação para quem atua no sistema prisional.



Em resumo, dos 26 projetos que integram o pacote do governo, foram votados 14. Até a meia-noite, os deputados debatiam sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que altera o cálculo do repasse de recursos aos poderes, chamado de duodécimo.



As demais propostas deverão ser apreciadas em convocação extraordinária prevista para o final de janeiro. O Piratini vai recorrer a essa medida para evitar que a votação do pacote seja concluída em fevereiro, quando a presidência da Assembleia estiver nas mãos do petista Edegar Pretto.







Veja abaixo como votaram os deputados no PLC 252:

Adão Villaverde (PT): Não

Altemir Tortelli (PT): Não

Edegar Pretto (PT): Não

Jeferson Fernandes (PT): Não

Luiz Fernando Mainardi (PT): Não

Miriam Marroni (PT): Não

Nelsinho Metalúrgico (PT): Não

Stela Farias (PT): Não

Tarcisio Zimmermann (PT): Não

Valdeci Oliveira (PT): Não

Zé Nunes (PT): Não



Álvaro Boessio (PMDB): Sim

Edson Brum (PMDB): Sim

Gabriel Souza (PMDB): Sim

Gilberto Capoani (PMDB): Sim

Ibsen Pinheiro (PMDB): Sim

Juvir Costella (PMDB): Sim

Tiago Simon (PMDB): Sim

Vilmar Zanchin (PMDB): Sim



Adolfo Brito (PP): Sim

Frederico Antunes (PP): Sim

Gerson Borba (PP): Sim

João Fischer (PP): Sim

Marcel van Hattem (PP): Sim

Sérgio Turra (PP): Sim



Ciro Simoni (PDT): Sim

Eduardo Loureiro (PDT): Sim

Enio Bacci (PDT): Não

Gilmar Sossella (PDT): Sim

Juliana Brizola (PDT): Não

Marlon Santos (PDT): Sim

Vinicius Ribeiro (PDT): Sim



Aloísio Classmann (PTB): Não

Luís Augusto Lara (PTB): Não

Marcelo Moraes (PTB): Não

Maurício Dziedricki (PTB): Não



Adilson Troca (PSDB): Sim

Jorge Pozzobom (PSDB): Não

Pedro Pereira (PSDB): Não

Zilá Breitenbach (PSDB): Sim



Elton Weber (PSB): Sim

Liziane Bayer (PSB): Sim

Miki Breier (PSB): Sim



Any Ortiz (PPS): Sim



Juliano Roso (PC do B): Não

Manuela d'Ávila (PC do B): Não



Sérgio Peres (PRB): Sim



João Reinelli (PV): Sim



Missionário Volnei (PR): Sim



Pedro Ruas (PSOL): Não



Bombeiro Bianchini (PPL): Não



Regina Becker Fortunati (REDE): Não