Servidores discutem se vão recorrer na Justiça contra aumento da contribuição previdenciária

Repercussão

Após a aprovação do projeto que prevê aumento da alíquota de contribuição previdenciária, sindicatos e entidades de servidores estaduais se reúnem na manhã desta sexta-feira para avaliar se vão à Justiça contra a medida aprovada na Assembleia Legislativa.

— Manifestamos nossa inconformidade não somente pelo fato em si, mas pelo conjunto, já que estamos com os salários congelados desde o início do governo, sem qualquer reposição, e também vivendo um momento de atrasos salariais. Isso vem encurtando o poder aquisitivo dos servidores, o que só vai piorar com esse aumento da contribuição — afirma o presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do RS (Fessergs), Sérgio Arnoud.

Leia mais:

PDT tem papel decisivo para aprovar alta na contribuição previdenciária

Aprovado aumento da contribuição previdenciária de servidores

Articulação do Judiciário impõe primeira derrota ao governo na Assembleia



Aprovado por 28 votos a favor e 24 contra, em uma das vitórias mais simbólicas no pacote, o projeto (PLC 252) deu anuência para descontar 14% dos salários. Até então, a alíquota era de 13,25%. Para aprovar a medida com número mínimo de votos exigido, o governo contou com o apoio de cinco deputados do PDT.

Já o PT, que votou integralmente contra, havia aprovado igual percentual de contribuição no governo Tarso Genro. Então, a medida foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Estado - os desembargadores entenderam que a fórmula, com percentuais progressivos de contribuição, feria a Constituição.

— Vamos analisar a questão do ponto de vista jurídico, levando em consideração todos os fatores que o cercam, para decidir quais medidas tomar. Estados diante de uma conjunção de fatores extremamente negativa, por isso somos contrários e manifestamos nossa inconformidade — complementa Arnoud.

É o que pretende também o Cpers/Sindicato, que tem reunião marcada para às 10h desta sexta-feira com o advogado da entidade para decidir quais serão as medidas legais deverão tomar frente à decisão da Assembleia Legislativa. Conforme a presidente, Helenir Aguiar Schürer, é também a conjunção de fatores negativos que provoca indignação para a categoria:

— É um absurdo uma categoria que tem salários parcelados, que está sem reajuste há dois anos, ainda ter mais recursos tirados do salário. O desastre deste governo ficará marcado na história, não somente por estes 14%, que já são uma anomalia, mas por todo o conjunto de medidas.

De acordo com o Palácio Piratini, a meta do projeto é diminuir o rombo na Previdência, estimado em R$ 7,8 bilhões em 2016, e reduzir o custo da folha de pagamento. O governo calcula que a medida irá gerar um impacto financeiro de R$ 130 milhões por ano.