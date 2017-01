Novo secretário nacional de juventude nega acusações do Ministério Público

Reação

Após assumir o cargo de secretário nacional de juventude, na segunda-feira, Francisco de Assis Costa Filho negou as acusações do Ministério Público em processo por improbidade administrativa na cidade de Pio XII, no Maranhão. A Justiça entendeu que cerca de R$ 2,5 milhões haviam sido desviados do município para pagamento de funcionários fantasmas e, por isso, bloqueou bens de Assis Filho.

O novo secretário substitui Bruno Moreira Santos, conhecido como Bruno Júlio, exonerado na semana passada após declarar à imprensa que "tinha que ter uma chacina por semana" nos presídios brasileiros.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Leia mais notícias de Política