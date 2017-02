Associação de delegados da PF parabeniza Serraglio por nomeação

Apoio

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) divulgaram, nesta quinta-feira, uma nota parabenizando o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) pela nomeação ao Ministério da Justiça. O peemedebista vai substituir Alexandre de Moraes, aprovado para o Supremo Tribunal Federal.



Na manifestação, os delegados afirmam que o principal desafio de Serraglio será "encontrar soluções para acabar com a crise generalizada de segurança pública vivida pelo país".



"Para isso, será necessário fortalecer a Polícia Federal e demais órgãos de combate ao crime organizado e à corrupção", completa o presidente da ADPF, Carlos Eduardo Sobral, que assina o documento.

Primeira opção de Temer para suceder Moraes, o ex-ministro do STF Carlos Velloso recusou o convite. A desistência recolocou Serraglio no páreo. O nome ganhou força nos últimos dias, por ter apoio da bancada do PMDB da Câmara e de parte do PSDB.



