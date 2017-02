PF realiza nova fase da Lava-Jato e mira suspeita de propina em Belo Monte

Leviatã

Zero Hora

Por: Zero Hora

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Leviatã, que tem como objetivo o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), referentes a inquérito instaurado a partir de provas obtidas na Operação Lava-Jato.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios de trabalho dos investigados no Rio de Janeiro, Belém e Brasília. Essa é a primeira fase ostensiva da operação solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e autorizada por Fachin, novo relator da Lava-Jato no Supremo.

Leia mais:

Jucá propõe PEC para blindar membros da linha sucessória da Presidência

STF nega pedido de liberdade de Eduardo Cunha

Quem são os ministros de Temer já citados em delações da Lava-Jato

Entre os alvos da operação estão os principais envolvidos em um esquema de repasse de valores ao filho de um senador e um ex-senador. Segundo a Folha de S. Paulo, os alvos das buscas seriam Márcio Lobão, filho do senador Edison Lobão (PMDB-MA), e o ex-senador Luiz Otávio de Oliveira Campos, do Pará.

A investigação apura o pagamento de propina a dois partidos políticos, no percentual de 1% sobre as obras civis da Hidrelétrica de Belo Monte, por parte das empresas integrantes do consórcio construtor.



Eles poderão responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo a PF, o nome da operação faz referência à obra O Leviatã. Nela, o filósofo político Thomas Hobbes afirmou que o "homem é o lobo do homem", comparando o Estado a um ser humano artificial criado para sua própria defesa e proteção, pois se continuasse vivendo em Estado de Natureza, guiado apenas por seus instintos, não alcançaria a paz social.