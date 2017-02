Temer diz que indicará novo ministro da Justiça "logo, logo"

Planalto

O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira que vai anunciar o novo ministro da Justiça "logo, logo". A declaração foi dada após ele participar de um evento organizado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, numa casa de festas em Brasília.



Durante o dia, Temer recebeu o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Velloso, um dos cotados para assumir a pasta, no Palácio do Planalto. O ex-ministro foi levado para conversar com Temer pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG). Durante a conversa, o jurista não chegou a ser formalmente convidado por Temer para comandar a pasta, mas o porta-voz Alexandre Parola, disse que "o presidente seguirá conversando com o antigo amigo".



O nome de Velloso, que tem o apoio de tucanos, ganhou força esta semana. Já o do deputado Rodrigo Pacheco (PMDB-MG) está praticamente descartado após a divulgação de um vídeo no qual criticou o poder de investigação do Ministério Público Federal, responsável pelas investigações da Operação Lava-Jato.



Na semana passada, Temer havia dito que iria levar "muitos dias" para escolher o novo ministro. A ideia inicial é que ele iria esperar a aprovação do nome de Alexandre de Moraes para o STF para depois escolher o seu substituto. A sabatina de Moraes na Comissão Constituição de Justiça (CCJ) está marcada para a próxima terça-feira.



Em seu discurso, Temer agradeceu o apoio que os parlamentares da frente, formada por 244 senadores e deputados, havia dado à aprovação das reformas propostas pelo governo no ano passado.

— Imaginamos que levaríamos dois anos para realizar as reformas imprescindíveis para o País, com o entusiasmo da frente, verificamos que em seis meses já havíamos aprovado a PEC do Teto dos Gastos, encaminhado modernização legislação trabalhista — disse.



O presidente também afirmou que vai precisar do apoio do grupo para apoiar a reforma do sistema tributário.



Também presente na cerimônia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terminou o seu discurso elogiando Temer, ao constatar que os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e do Meio Ambiente, Zequinha Sarney, estavam sentados lado a lado na mesa.

— (São) forças políticas muito diversas que se somam tendo em vista um interesse comum. Acho que esse é um símbolo também do seu governo — disse.

Caberá ao TSE julgar as ações que pedem a cassação da chapa formada por Temer e a ex-presidente Dilma Rousseff.



*Estadão Conteúdo