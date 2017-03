Temer tem reunião com Rodrigo Maia no Palácio do Jaburu

De volta a Brasília

O presidente Michel Temer tem reunião marcada às 19h desta sexta-feira com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio do Jaburu. O encontro, que não estava previsto na agenda oficial de Temer, servirá para que os dois discutam reformas econômicas, entre elas a reforma da Previdência, a composição de lideranças no Congresso, entre outros temas.

O presidente, que passou a noite de quinta-feira e o dia de hoje em São Paulo, já retornou a Brasília. Na capital paulista, ele não teve compromissos públicos, apenas privados.

Pela manhã, Maia reuniu-se com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com quem discutiu todos os pontos da reforma da Previdência. Após o encontro, que durou quase duas horas, o presidente da Câmara garantiu que não pediu alterações no texto do governo e disse que quer aprovar a proposta na segunda quinzena de abril, no plenário da Câmara.

*Estadão Conteúdo