Chuva causa transtornos no trânsito de Porto Alegre 

Instabilidade

Após a chuva que atingiu Porto Alegre no início da noite desta quinta-feira, motoristas enfrentaram transtornos em ruas e avenidas da cidade em razão do acúmulo de água sobre a pista. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), foram registrados ao menos 10 pontos de alagamento nas vias da Capital. Conforme a EPTC, não foi necessário realizar bloqueios nesses locais. Um dos trechos mais afetados foi o cruzamento da Avenida Protásio Alves com a Avenida Neusa Goulart. A empresa responsável pelo gerenciamento do trânsito na Capital também salientou que o tráfego já voltou à normalidade, porque a chuva, apesar de forte, foi rápida.



Leia mais:

ERS-401 segue bloqueada parcialmente entre Charqueadas e São Jerônimo

Chuva no final da tarde causa transtornos em Porto Alegre e na Região Metropolitana



Os seguintes cruzamentos tiveram água sobre a pista após o aguaceiro: Erico Verissimo com a a Avenida Ipiranga, Avenida Protásio Alves com a Avenida Neusa Goulart, Avenida Farrapos com as ruas Santo Antônio e da Conceição e com a Avenida Voluntários da Pátria, Avenida Sertório com a Rua Dona Sebastiana, Avenida Osvaldo Aranha com o acesso ao Túnel da Conceição, Rua 24 de Outubro com a Rua Dr. Timóteo, Avenida Silva Só com a Rua Felipe de Oliveira, Rua Sarmento Leite com a Rua Engenheiro Luiz Englert.



A chuva durou menos de uma hora na Capital. Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, não foram registrados casos de alagamentos em residências ou outros transtornos corriqueiros em dias de chuva forte.



Segunda dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre 18h e 20h, choveu apenas 2mm em Porto Alegre. Na tarde de quarta-feira, no mesmo período, o acumulado registrado na cidade foi de 22mm.



De acordo com a Somar Meteorologia, a frente fria que causou dois temporais em boa parte do RS nos últimos dias deve começar a deixar o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, se deslocando em direção ao Sudeste do país, mas ainda pode causar pancadas de chuva na divisa com Santa Catarina e no litoral do RS.



*Zero Hora