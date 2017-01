Homem morre em acidente na ERS-040, em Viamão

Trânsito

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira em acidente na parada 41, na ERS-040, em Viamão. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de um Honda Civic perdeu o controle do veículo , bateu em uma árvore e capotou. O motorista foi identificado como Claudio Junior Silva da Silva, de 39 anos.



Ainda segundo a BM, o acidente ocorreu no sentido Viamão-Litoral e deixou o trânsito parcialmente interrompido. Uma passageira que também estava no carro não se feriu.



