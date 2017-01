Mulher morre e três pessoas ficam feridas em acidente na ERS-040

Viamão

Uma mulher morreu após seu carro colidir com um poste no km 0 da ERS-040, na divisa entre Viamão e Porto Alegre, no fim da tarde desta terça-feira. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), outras três pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Elas foram socorridas pelo Samu, mas o CRBM ainda não tem informações sobre o estado de saúde delas e nem para qual hospital foram encaminhadas.



A vítima dirigia uma Fiat Strada no sentido Viamão-Porto Alegre. Informações preliminares do CRBM indicam que a motorista teria perdido o controle da direção do veículo antes de bater na estrutura. Até o momento, os nomes dos acidentados não foram liberados pela polícia. Agentes do Instituto Geral de Perícias (IGP) estão no local do acidente.



O trânsito está lento no local, porque o trafego está liberado apenas em meia pista. O CRBM espera liberar o trecho totalmente em no máximo duas horas.



*Zero Hora