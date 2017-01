Quatro pessoas morrem atropeladas na ERS-404, em Rondinha

Norte do RS

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas após um atropelamento no km 18 da ERS-404, em Rondinha, no norte do Estado. O caminhão que teria atingido as vítimas, por volta das 9h30min, fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Prisma, com placas de São Leopoldo, que seguia de Ronda Alta em direção a Rondinha, teria saído da pista e colidido contra uma árvore. Neste acidente, não haveria vítimas.



Em seguida, um Classic, emplacado em Novo Hamburgo, teria parado para ajudar, assim como ao menos um morador da localidade. Por fim, um caminhão, ainda não identificado, teria atropelado cinco pessoas. Quatro morreram na hora e dois feridos foram encaminhados ao hospital de Ronda Alta. Ainda não há informações do estado de saúde.

O trânsito no local está bloqueado para os trabalhos da perícia.