Mãe e filho de um ano morrem em acidente de carro no Sul do Estado

Mãe e o filho de apenas um ano de idade morreram na noite de domingo em um acidente de trânsito em Arroio Grande, na Zona Sul do Estado. O acidente ocorreu na estrada da Praia do Pontal, a 30 quilômetros do centro da cidade.

Segundo informações, o motorista de uma Parati perdeu o controle do carro, que capotou e caiu em um córrego.

As vítimas foram identificadas como Débora Aline Lima Ferreira, 27 anos, e Marcelo Ferreira Teixeira, de um ano. O motorista, marido de Débora, não se feriu.

O teste do bafômetro apontou que ele estava embriagado, segundo a Brigada Militar. Mais um passageiro estava no veículo e passa bem.