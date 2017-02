Três pessoas morrem após carro bater em árvore no Noroeste do RS

Trânsito

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito no início da noite de domingo na RS-536, entre os municípios de Caibaté e Mato Queimado, no Noroeste do Estado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, as vítimas estavam em um um Peugeot 307 que bateu em uma árvore na altura do km 5.

O motorista e dois passageiros ficaram presos nas ferragens e morreram no local. Um adolescente de 17 anos ficou ferido e foi hospitalizado com lesões leves. O nome das vítimas ainda não foi divulgado.