2017, o ano do teste para o novo teto

Disciplina para os gastos

Apesar de terminar um pouco melhor do que começou, e menos pior do que se temia, 2016 foi um ano penoso, que insistiu em acumular más notícias para os brasileiros. A essa altura, estamos todos exaustos – e alguns de nós riscam o calendário com a ansiedade de um prisioneiro. Mudar a data não altera o cenário, mas o efeito psicológico de recarregar energias sempre ajuda.

Antes que as cortinas se fechassem, ainda ficamos sabendo do reajuste a categorias de servidores federais. Representam aumento de R$ 3,8 bilhões nos gastos do governo no primeiro ano de vigência no novo arranjo orçamentário, que impõe limite da variação da inflação sobre as despesas do ano anterior.

¿Ir para um novo teto¿ é uma expressão que sempre teve sentido positivo, mas esse novo significado ainda está em disputa. Será testado na forma de aplicação da regra e nas escolhas de prioridades, para que fique dentro da cobertura o que seja de fato essencial e democrático. Concedido o benefício da dúvida de que a medida era necessária e será bem aplicada, a extensa lista de providências para recolocar a economia nos trilhos tem um item realizado.

Há bons motivos para manter a esperança acesa na próxima etapa do calendário: há expectativa de queda significativa no juro, de que o pacote inicial de concessões deslanche, atraindo investimento, que se consolidem os sinais de recuperação. A lista de riscos também é extensa: vai dos imprevisíveis efeitos das delações no âmbito da Lava-Jato ao impacto das medidas adotadas pelo presidente Donald Trump a partir da posse, no dia 20 de janeiro.

Projeções sobre o ritmo da economia vão de otimistas 2% de crescimento até nova queda de 0,2%, mas os últimos anos nos mostraram que é melhor medir esse pulso de perto. Quem passou por 2016 sabe: é preciso construir o espaço de sobrevivência.



