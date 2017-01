Justificativa do BC atribuindo corte à atividade fraca vai dar o que falar

Corte agressivo

Em decisão unânime, o Comitê de Política Econômica (Copom) não só optou pelo corte mais agressivo, que leva a taxa de 13,75% para 13% ao ano, como, na justificativa, cita primeiro que "o conjunto dos indicadores sugere atividade econômica aquém do esperado". E segue afirmando que "a evidência disponível sinaliza que a retomada da atividade econômica deve ser ainda mais demorada e gradual que a antecipada previamente".

Claro, no parágrafo seguinte, está a menção mais esperada: "a inflação recente continuou mais favorável que o esperado". Mas o fato de a instituição ter colocado o ritmo da economia antes da inflação no comunicado ainda vai render. Ou o BC resolveu atuar de forma autônoma antes da autorização formal para isso, como seu presidente, Ilan Goldfajn, anunciou em seu pronunciamento do final de dezembro, ou vai haver barulho sobre o que move as decisões.

Embora o resultado do IPCA divulgado na manhã desta quarta-feira tenha aumentado as apostas em um corte mais drástico, a maior parte dos analistas ainda esperava um corte de 0,5 ponto percentual. E, no modelo estendido de justificativa da decisão, o BC informa que chegou a cogitar essa possibilidade e "sinalizar uma intensidade maior de queda para a próxima reunião".

Não o fez, conforme o comunicado, "diante do ambiente com expectativas de inflação ancoradas" e do "processo de desinflação mais disseminado e atividade econômica aquém do esperado" (sim, de novo!!), que na avaliação dos oito diretores "já torna apropriada a antecipação do ciclo de distensão da política monetária, permitindo o estabelecimento do novo ritmo de flexibilização".

