Yahoo!, ou a marca do que se foi

Ponto final

O ponto de exclamação vai virar ponto final. O Yahoo! anunciou na segunda-feira que a venda para a Verizon inclui o fim da marca que por duas décadas foi uma das mais duradouras no segmento. A parte adquirida — buscador, notícias, esportes, e-mails — será incorporada à compradora.

Leia mais

Vendido por US$ 4,83 bilhões, Yahoo! já valeu US$ 125 bilhões

Häagen-Dazs esfria lista do avião de Temer e projeta lançamentos neste ano

Subway se espalha no RS e projeta novas lojas em 2017



O restante, a Yahoo Japão e outros pequenos negócios, passará a se chamar Altaba, porque terá entre seus acionistas o gigante chinês Alibaba. Fundado pelos estudantes de Stanford Jerry Yang e David Filo em 1994, o Yahoo! tentou driblar as dificuldades contratando Marissa Mayer, que se tornou uma das mulheres mais poderosas dos negócios de tecnologia. Mas não conseguiu sair de sucessivas crises, e se afastou do cargo de CEO do ainda Yahoo! e do conselho da empresa.

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo