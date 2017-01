Häagen-Dazs esfria lista do avião de Temer e projeta lançamentos neste ano

Sorvetes

Depois de toda a visibilidade gratuita com a lista de compras do avião da presidência da República, a Häagen-Dazs prefere congelar o caso. A coluna tentou saber se as vendas subiram ou se o episódio foi uma fria, mas a fabricante de sorvetes manteve a temperatura baixa.

Em nota, só mandou dizer que considera "natural que a marca seja citada quando se fala de produtos premium". E que está investindo em comunicação com os consumidores.

Leia mais

Sem cochilar, fabricante de colchões quer crescer de 10% a 11% em 2017

"A Salton é tradicional, mas precisa estar em atualização", avalia diretora

Subway se espalha no RS e projeta novas lojas em 2017



Fundada em 1961 nos Estados Unidos, a Häagen-Dazs integra o grupo General Mills, também dono da Yoki, outra conhecida dos brasileiros. Entre os novos sabores para 2017, está o lançamento de sorvetes como Vanilla Caramel Brownie e Honey Walnut.

E as vendas no Brasil? A marca "tem a expectativa de manter a presença no ranking dos melhores sorvetes do mundo, e o mercado brasileiro é muito importante para este resultado".

Leia outras informações da coluna de Marta Sfredo