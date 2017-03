Panvel confirma projeção de abertura de 50 lojas em 2017

Farmácias

O remédio da Panvel contra a economia doente é seguir em crescimento. A rede de farmácias do Grupo Dimed confirmou, em sua convenção de vendas, na Fiergs, a projeção de abrir 50 lojas na Região Sul e em São Paulo neste ano, quando completa cinco décadas. Em 2016, a Panvel inaugurou 32 unidades.

À coluna, o presidente do Dimed, Julio Motin Neto, deu mais detalhes, em dezembro passado, sobre a expansão. Das 50 novas operações, "quatro ou cinco" serão na capital paulista, segundo o executivo.

Além da abertura de lojas, a rede engorda o leque de produtos oferecidos aos clientes. Resolveu investir no mercado de alimentos, com a criação de snacks naturais, lançados em janeiro. No mesmo mês, também firmou acordo com a Natura, para venda da linha Sou em suas farmácias.

