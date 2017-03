"Professor" Galló é requisitado por Marchezan para aulas de gestão

Porto Alegre

Galló conversou com Sartori e Marchezan na inauguração da sede administrativa da Lojas Renner nesta quinta-feira

Em plena solenidade de inauguração da sede administrativa da Lojas Renner, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, surpreendeu: pediu ajuda ao presidente da empresa, José Galló, em temas de gestão. Na visita às instalações, o governador José Ivo Sartori, amigo de Galló desde o movimento estudantil, em Caxias do Sul, pediu que integrantes do governo possam conhecer de perto a primeira empresa sem dono do Brasil — o capital da Renner é pulverizado, sem controlador.

Galló foi apontado, em setembro de 2016, como melhor CEO do país pela revista Época Negócios. Em público, Galló se limitou a assentir com a cabeça ao pedido de Marchezan e dizer que a empresa está aberta. À coluna, mais tarde, afirmou:

— Se a gente tem competências, o que nos impede de contribuir? Agora, as pessoas têm de aceitar a contribuição. Queremos ajudar, com prazer, desde que as pessoas estejam abertas. Por que antagonizar? Vamos usar energia para construir, para que ninguém tenha privilégios não sustentáveis.

Segundo Galló, a nova sede não fecha nem abre ciclo, dá continuidade:

— A empresa cresceu. Tínhamos 6 mil m² no Passo d'Areia, viemos para 14 mil m² aqui ao lado, agora temos 32 mil m² sem abandonar os 14 mil m² anteriores. Queremos chegar a 2021 com 450 Renner, 300 YouCom e 145/150 Camicado, além de entrar no Uruguai. Precisamos de infraestrutura que dê suporte a todo esse crescimento.

Galló e a terceirização

Habitual crítico da legislação trabalhista, José Galló é o exemplo de como a aprovação da terceirização surpreendeu até empregadores. Respondeu, sobre os efeitos na Renner:

— Ainda não tenho elementos para definir. O certo é que não vamos reduzir empregos. Quando você crê nas pessoas, investe muito em treinamento, não tem sentido terceirizar. Talvez use esse instrumento para prestar melhor serviço em determinados momentos. Por exemplo, a venda no sábado dobra em relação a sexta-feira. Podemos melhorar a retaguarda, ter mais braços para repor produtos dentro da loja, acelerar as filas.

