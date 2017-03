Sinal promissor antes do capítulo  tenebroso das delações capitais

Freada nos preços

Boa parte da freada nos preços deve ser creditada à recessão, mas até os mais céticos foram surpreendidos pelo resultado do IPCA em fevereiro, o mais baixo para o mês desde 2000. A taxa mensal de 0,33% veio muito inferior à média das expectativas, que se situava entre 0,43% e 0,44%. Ou seja, uma boa surpresa em um momento delicado.

Para comparar, em fevereiro de 2016, a alta média dos preços havia sido quase o triplo, de 0,90%. Com 4,76% de inflação acumulada em 12 meses, o resultado deve reforçar as projeções de que o IPCA feche este ano até abaixo do centro da meta do Banco Central (BC), de 4,5%. Os preços dos alimentos recuaram 0,45%, algo de que muitos brasileiros nem se lembravam. Na média, os valores da alimentação no domicílio (compras na feira, no supermercado ou na venda) caíram 0,75% no mês, enquanto as refeições fora de casa ainda tiveram pequena variação positiva, quase imperceptível, de 0,11%.

Com a inflação rodando abaixo da expectativa e "cabendo", enfim, no centro da meta, o BC fica mais à vontade para afiar a tesoura que passará no juro dentro de um mês. A instituição havia sinalizado a possibilidade, que a inflação só reforça. Em vez da cautelosa poda de 0,75 ponto percentual, pode chegar a 1 ponto.

É algo que começa a ficar parecido com a normalidade, depois que o Brasil desafiou todos os manuais de economia ao registrar, no mesmo ano, o avassalador 2015, inflação acima de 10% e queda no Produto Interno Bruto (PIB) de 3,8%.

Inflação sob controle desafia os céticos e seria motivo de euforia não fosse o restante do cenário, contaminado desde quinta-feira pela expectativa da quebra do sigilo das delações dos 78 executivos da Odebrecht. Essa é a outra parte da equação: o aumento da incerteza representado pelas revelações – mais do que inevitáveis, desejadas, para finalmente avaliar o tamanho real desse impacto que há meses paira sobre o país.

As delações originadas do maior orçamento e da mais organizada estrutura dedicados à corrupção não sinalizam o fim do processo de ajuste de contas, mas vão ajudar a demonstrar quão profundamente os líderes políticos e econômicos do país se aliaram para assegurar ganhos restritos a projetos e a campanhas, se não para enriquecimento pessoal.

Ainda haverá dias tensos até que os brasileiros tenham acesso a todas as informações. Vão aprofundar a crise de representação, sacudir o mercado e a confiança de investidores, mas são um capítulo incontornável, ainda que tenebroso, da história do Brasil.



