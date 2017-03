The Body Shop vê potencial para abertura de lojas no RS neste ano

Cosméticos

Das 118 operações da The Body Shop em funcionamento no país, seis ficam no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação / The Body Shop

A inglesa The Body Shop mal havia desembarcado no Brasil, com a compra de 51% da gaúcha Empório Body Store, em outubro de 2014, e teve de encarar dois anos de recessão.

Depois de reduzir a velocidade da abertura de operações, a rede de lojas de cosméticos, controlada pela francesa L'Oréal, quer, enfim, colocar em prática seu plano de expansão em 2017. Até dezembro, projeta inauguração de 10 lojas e 11 quiosques no país — atualmente, são 118 unidades.

CEO da The Body Shop no país, Nathalie de Gouveia afirma que o Rio Grande do Sul está na rota de aberturas. No Estado, a rede vê potencial para inauguração de três operações, que se juntariam aos seis pontos de venda em funcionamento em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Além da Capital, estão na mira cidades como Caxias do Sul e Canoas.

— Estamos bem representados no Sul, mas sabemos que há espaço para crescer. A região representa 16% das vendas do país. A loja no Iguatemi Porto Alegre, que abriu em 1997 como Empório Body Store, foi a que mais faturou no Natal do ano passado no Brasil — relata a executiva, nascida na França e com familiares portugueses.

A compra dos 49% restantes da rede gaúcha foi concluída pela The Body Shop em fevereiro de 2016. Até para o segmento, visto como resistente à crise, o ano passado foi "desafiador", segundo Nathalie, que fala com sotaque de Portugal, onde trabalhou antes de vir ao Brasil. Conforme a executiva, as vendas da rede, que não revela o faturamento, foram hidratadas no último trimestre.

— A previsão é de crescimento neste ano. O Brasil está entre nossos cinco principais mercados — sublinha.

