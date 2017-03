Um novo empreendimento no caminho da praia

Litoral o ano todo

Tem investimento novo no Litoral Norte: em abril, a Dom 7 Fazenda abre as portas em Arroio do Sal. Quer unir tradicionalismo, natureza, lazer, gastronomia, cultura, tranquilidade e conforto.

O empreendimento é do Grupo Orus Brasil, criado em Porto Alegre em 1993 para fazer eventos e promoções de marcas, que hoje atua em gestão de produtos em supermercados.

Situada a 1,5 km do mar, em área de 107 hectares, a Dom 7 Fazenda tem chalés de hospedagem, dois restaurantes (Raízes e Cabana) que servem pratos "com história" – receitas tradicionais e louças antigas. Ainda oferece passeios a cavalo, trilhas ecológicas, lagoa para esportes náuticos, piscinas, além da vivência da "lida" com ovelhas, cavalos e marrecos.

O projeto, que vai funcionar o ano todo, embora abra no fim deste veraneio, inclui um armazém onde são vendidos produtos próprios e antiguidades.



