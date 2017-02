Camisa preta é "só grudar" e vermelha é "beijo triplo": o encontro da pegação em Porto Alegre

Na Redenção

No último encontro na Redenção, ela ficou com sete meninos — pouco, perto dos 17 que uma amiga beijou no mesmo dia.

A garota de 16 anos, que cursa o 2º ano do Ensino Médio em uma escola estadual de Viamão, é uma das organizadoras do evento Quem Pegou Pegou, Quem Não Pegou É Só Chegar, cuja próxima edição ocorre no dia 5 de março, um domingo, entre as 13h e as 21h, novamente na Redenção. O ponto de encontro é o Monumento ao Expedicionário — no Facebook, já são 3,5 mil confirmados e 7,4 mil interessados em comparecer.

— O pessoal vai para beijar mesmo, é tudo gurizada nova — diz a garota, lembrando que a maioria dos frequentadores tem entre 15 e 20 anos.

As cores das camisetas são fundamentais. Quem vai de preto, a cor mais popular nos encontros, está dizendo: "É só grudar". Tem cor para solteiros, homossexuais e para quem sonha com beijo triplo (veja a lista completa na imagem que ilustra este texto). A menina garante que o respeito e o livre arbítrio vêm na frente de tudo:

— Posso estar de preto e negar beijo para quem eu quiser. Ninguém força a barra.

Segundo ela, que está organizando o terceiro encontro, são as garotas que ficam com mais gente, já que muitas são bissexuais — o que seria menos comum entre os rapazes. Tanto que, depois do preto, a cor mais frequente de camiseta é o cinza, que indica atração pelos dois gêneros.

Não custa lembrar que o evento na Redenção será um dia depois do Gre-Nal. Portanto, se você decidir comemorar pelas bandas do Expedicionário, tome cuidado: camisa de time significa "só pelo sexo".

