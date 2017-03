Abandonada, revitalização do Largo dos Açorianos não tem prazo para conclusão

O cartão-postal agoniza

Ganha ares de chiqueiro um dos locais mais emblemáticos da nossa história. A Capital cresceu em volta da Ponte de Pedra, que mais tarde virou um monumento à memória da cidade e tornou-se a cara de Porto Alegre — construída entre 1846 e 1848, atravessou mais de século inspirando pintores e fotógrafos.

Pois vejam na foto acima a cara de Porto Alegre. Onde havia um espelho d'água, resta um terreno esburacado, tomado por lama, mato e água parada. O governo José Fortunati iniciou uma revitalização do Largo dos Açorianos, prometida primeiro para 2016 e, mais tarde, para julho deste ano.

Foto: Júlia Burg / Agência RBS

Abandonada, a obra agora nem tem mais prazo para conclusão. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio de nota, disse o seguinte: "Devido à suspensão de todos pagamentos de 2016 (estando em atraso ou não), e com a revisão de todos os contratos das empresas terceirizadas (conforme decreto do prefeito Marchezan), estamos reavaliando as empresas prestadoras de serviços a fim de garantir um melhor atendimento à população e um menor custo de serviços".

A Smam garantiu que a revitalização do largo está em andamento, embora em ritmo mais lento. Só que a coluna foi ao local e viu só um funcionário. Caminhando.

A Ponte de Pedra e o espelho d'água, no Largo dos Açorianos, em foto feita em 2007 Foto: Genaro Joner / Agencia RBS