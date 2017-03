Placa mantém hospital de Porto Alegre sem pichações há 12 anos

Já vi por aí

As paredes do Hospital Presidente Vargas, na Avenida Independência, que já serviram de tela branca para pichadores, estão há 12 anos imaculadas graças a uma pequena placa de metal fixada na fachada. É o que garante a equipe da instituição, que no início se surpreendeu com a compreensão dos infratores.

– Antigamente, o prédio era completamente pichado, não tinha cara de hospital. A mensagem foi fundamental, surtiu um efeito incrível – diz o obstetra Marcelo Matias, diretor-geral do hospital em 2005, lembrando que era preciso gastar dinheiro público para cobrir os rabiscos. – Mas, se alguém fizer a primeira pichação, no mesmo dia o prédio vai estar todo sujo de novo. Quando ocorre a primeira transgressão, as pessoas se sentem livres para praticar as próximas.

O doutor Matias lembra bem de quem foi a ideia da placa na época. Justamente daquele em que todos adoram botara culpa: o estagiário.



– Eu tinha decidido que não deixaria mais as pichações, ia mandar pintar o prédio toda vez que acontecesse. Mas aí um aluno que estagiava no hospital deu a ideia de deixar uma mensagem para o pichador. Funcionou. Hoje, todos os prédios da redondeza são pichados, menos o hospital.

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, na Avenida Independência Foto: Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação