Kabid MC e Duplamente lançam websérie mostrando o rap no Rio Grande do Sul

Três amigos apaixonados pelo que fazem — no caso, rap —, um DJ, um filmmaker e a vontade de contar ao público como funcionam os backstages da vida noturna do sul do Brasil: foi daí que surgiu Peso Bruto, websérie que acompanha os passos da turnê homônima. Cada um com sua carreira em separado, Kabid MC (foto acima), o dejota Jon Boss e os guris da Duplamente (abaixo), Nóia e Sequela, se juntaram ao diretor Lucas Miranda para mostrar como é o lado B da parceria exibida nos palcos. O resultado é o vídeo aí embaixo, que marca a estreia do projeto — o segundo episódio deve ir ao ar no dia 25 de janeiro. Tri, né?

Olha aí:

Duplamente Foto: Divulgação / Divulgação