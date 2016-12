Pepsi Twist Land, em Atlântida, terá Donavon, Liniker, Céu e Clarice Falcão, entre outros

Música

Olha só que legal: nas dois últimos finais de semana de janeiro, o PEPSI TWIST LAND levará um monte de atrações musicais e performáticas nacionais e estrangeiras até Atlântida, com entrada gratuita nos seis dias de duração. Além do palco e de espaços interativos para a galera, a função terá bares, foodtrucks e lounges para descanso.

A segunda edição do evento vai rolar entre os dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29, apresentando uma maratona de shows bacanas. Entre os nomes internacionais estão os americanos Donavon Frankenreiter, Summercamp e Savoir Adore e a cantora inglesa Maz Totterdell. Já a escalação nacional contará com grandes nomes como Ney Matogrosso, Frejat, Céu, Liniker e os Caramelows e Clarice Falcão.

A turma local não fica atrás: tem bandas como Dingo Bells e Cartolas, o ícone Humberto Gessinger – líder da banda Engenheiros do Hawaii –, o jovem guitar hero Erick Endres e o cantor Lucas Silveira, vocalista da Fresno. Um dos destaques dessa baita programação é o grupo teatral espanhol LA FURA DELS BAUS, que fará intervenções entre um show e outro.

Conhecida por seus espetáculos visualmente impactantes e mesmo chocantes, a companhia catalã criada em 1979 tem se apresentado com sucesso mundo afora, participando de eventos como a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona.

– O que torna o grupo referência no cenário da arte e cultura mundial são os nossos esforços em direção a um conceito de teatro que combina diversos recursos de palco, com o objetivo de aproximar o espetáculo do público, encorajando-o a tornar-se parte ativa do show – explica Pera Tantiñá, diretor das performances que serão exibidas durante os seis dias da função no Litoral.

PROGRAMAÇÃO PEPSI TWSIT LAND 2017

Sexta - 20/1

17:00 - DJ Edu Santos

19:30 -La Fura Dels Baus

19:40 - Bibiana Petek

20:40 - La Fura Dels Baus

20:55 - Dingo Bells

21:55 - La Fura Dels Baus

22:10 - Frejat

23:40 - La Fura Dels Baus

Sábado - 21/1

17:00 - DJ Aline Ellwanger

18:00 - Authentic Games

19:00- La Fura Dels Baus

19:15 - Maz Totterdell

20:15 - La Fura Dels Baus

20:30 - Aldo The Band

21:30 - La Fura Dels Baus e DJ

22:00- Ney Matogrosso

00:10 - La Fura Dels Baus

Domingo - 22/1

17:00 - DJ Lelê

18:00 - The Lucywood

18:50 - La Fura Dels Baus

19:00 - Second Hand

19:40 - La Fura Dels Baus

19:50 - Gelpi

20:30 - La Fura Dels Baus

20:45 - Slightly Stoopid e Donavon Frankenreiter

22:30 - La Fura Dels Baus

22:45 - Ed Motta

Sexta - 27/1

18:00 - DJ Edu Santos

19:30 - La Fura Dels Baus

19:40 - Good Samaritans

20:40 - La Fura Dels Baus

20:50 - Cartolas

21:50 - La Fura Dels Baus

22:00 - Clarice Falcão

23:30 - La Fura Dels Baus

23:40 - DJ

Sábado - 28/1

17:00 - DJ Márcio Paz

18:30 - Authentic Games

19:30 - DJ

19:50- La Fura DelsBaus

20:00 - Humberto Gessinger

21:30 - La Fura Dels Baus

21:40- Summercamp

22:40 - La Fura Dels Baus

22:50 - Liniker e os Caramelows

23:50 - La Fura Dels Baus

Domingo - 29/1

17:00 - DJ Piá

18:00 - La Fura Dels Baus

18:10 - Erick Endres

19:10 - La Fura Dels Baus

19:20 - Lucas Silveira

20:20 - La Fura Dels Baus

20:30 - Savoir Adore

21:30 - La Fura Dels Baus

21:40 - Céu

23:20 - La Fura Dels Baus