Porto Alegre terá série de projetos que combinam música e bebida

Música

Bebida e música combinam muito – pelo menos para a Branco Produções e a Opus Promoções, que vão organizar juntas em 2017 quatro festivais em com essa mistura. Os shows acompanhados de degustação e venda de bebidas vão rolar em Porto Alegre, no Teatro do Bourbon Country. Serão três apresentações por noite. Além da Capital, os festivais rolarão também no Rio de Janeiro e em São Paulo – nos dois casos, no Teatro Bradesco dessas cidades.

Leia também

Fotógrafo do projeto @des_coberta encerra ano com ensaio nu

Mano Brown: "As mulheres vão assumir os melhores lugares"

Steve Shelley, ex-Sonic Youth, vem a Porto Alegre com seu novo grupo



Anota aí na agenda como vai ser a função por aqui:

-WHISKY & BLUES

Dia 8 de abril, com Original Chicago Blues All Stars, Bob Margolin & Bob Corritore e Harmonica Hinds.

-TANGO Y VINO

Dia 24 de junho, com Companhia Real Tango, o cantor Marcelo Rey e a cantora Soledad Flores.

-VINHO E JAZZ

Dia 25 de agosto, com a volta da ótima banda canadense Shuffle Demons, que se apresentou na cidade em junho passado. Serão confirmadas ainda mais duas atrações.

-ROCK & BEER

Dia 14 de outubro, com o baita guitarrista italiano Luca Stricagnoli. Outras duas atrações serão anunciadas mais tarde.

Foto: Dan Hack / Divulgação

Foto: Alberto Bolos / Divulgação