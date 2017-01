Camila Lucciola: "Faço uma escritora super livre, com padrões diferentes de relacionamento"

News

– Faço uma escritora super livre, com padrões diferentes de relacionamento. É uma mulher solteira que pega todo mundo, mas que se apaixona.



A atriz e bailarina CAMILA LUCCIOLA falou à revista Tpm sobre seu papel em Por Isso Fui Embora, peça em cartaz no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. Camila posou nua para a publicação ao lado do marido,o ator Marcelo Faria.



Leia mais:

Marcelo Faria: "Andei pelado pelo set o tempo todo"

Marquise 51 Sessions vai reunir Cartolas, Identidade e Tenente Cascavel no bar Opinião