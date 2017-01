Filme com Cauã Reymond será exibido no Festival de Berlim

News

Depois de fazer sua estreia mundial no Festival de Sundance no próximo dia 22, o filme brasileiro NÃO DEVORE MEU CORAÇÃO! será exibido em fevereiro no Festival de Berlim, dentro da mostra competitiva Generation. Estrelada pelo ator CAUÃ REYMOND, a produção é o primeiro longa solo dirigido por Felipe Bragança.

Essa sessão da Berlinale seleciona obras que buscam dialogar como público juvenil. Os títulos concorrem ao Crystal Bear – prêmio concedido por um júri formado por jovens e adolescentes.