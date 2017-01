La Fura Dels Baus e Falos & Stercus no Pepsi Twist Land

News

Grupo cuja estética foi influenciada pelo trabalho da companhia LA FURA DELS BAUS, os gaúchos do FALOS & STERCUS dividirão a cena com os catalães em uma série de performances do Pepsi Twist Land, na praia de Atlântida. As intervenções cênicas vão rolar nos próximos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29, a partir das 17h, entre os shows que fazem parte da programação do evento.



O acesso será gratuito. Concebido especialmente para a ocasião e dirigido pelo espanhol Pera Tantiñá, o espetáculo GALO DE FOGO é um conjunto de intervenções que giram em torno dos ícones dos visualmente grandiosos espetáculos "fureros", acrescido de novos elementos cenográficos como dragões e bonecos gigantes. Tanto as apresentações do La Fura quanto do Falos transitam entre o teatro, a performance, a dança,o circo e os esportes radicais, buscando tirar o público do seu lugar convencional e passivo e desafiando os artistas a testarem seus próprios limites.