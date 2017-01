Novo disco de Dom la Nena ganha nome provisório

Música

O nome provisório do terceiro disco da cantora, compositora e violoncelista gaúcha Dom La Nena é Outro planeta. O sucessor de Soyo (2015),álbum produzido por Marcelo Camelo, terá produção do técnico de som francês Maxime Le Guil. A ideia é gravar apenas voz e violão, com repertório de músicas inéditas e autorais. Estão previstas participações da estrela mexicana Julieta Venegas e do cantautor uruguaio Jorge Drexler. O disco será lançado pela gravadora norte-americana Six Degree Records, com edição também no Brasil.



Leia mais:

Artista britânico recria capa de disco dos Beatles com as mortes de 2016

Cinco estreias de cinema para esperar em 2017