Artista britânico recria capa de disco dos Beatles com as mortes de 2016

A imagem aí em cima diz tudo, né? Inspirado na célebre capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), dos Beatles, o artista britânico CHRIS BARKER criou uma imagem que sintetiza algumas das grandes perdas que o mundo sofreu neste ano aziago que termina sem deixar saudades.

– Este ano realmente teve um senso de humor perverso. Justamente quando você pensa que nada mais pode chocá-lo ele dá um jeito de tirar outra coisa da cartola. Eu francamente temo em pensar como vai ser o próximo ano – disse Barker ao site The Huffington Post na terça-feira.



Ainda que a ilustração estampe figuras que não fazem parte da indústria cultural como FIDEL CASTRO e MUHAMMAD ALI, além de lembranças a fatos como o BREXIT (saída do Reino Unido da União Europeia) e o acidente com o avião da CHAPECOENSE (representada pelo escudo do clube), o elenco de grandes nomes da música domina a cena. Estão lá DAVID BOWIE, PRINCE, LEONARDCOHEN, GEORGE MICHAEL, GLENN FREY e LEON RUSSELL. Barker teve que atualizar nos últimos dias a imagem, acrescentando no primeiro plano as atrizes CARRIE FISHER e DEBBIE REYNOLDS – filha e mãe que morreram nesta semana.



LEMMY deve ter entrado na elegia visual a 2016 como uma citação afetiva do autor, já que o vocalista e baixista da banda inglesa Motörhead morreu no dia 28 de dezembro de 2015. Ah, e o chocolate TOBLERONE não desapareceu – apenas diminuiu de tamanho. Ô, psit, caiu com a coroa de flores aqui: faltaram a TVE e a FM CULTURA nesta fotomontagem, né?