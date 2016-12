Shakira: "Faço o que posso para ajudar a construir um futuro melhor"

News

– Vivemos numa sociedade desigual e de pobreza extrema. Faço o que posso para ajudar a construir um futuro melhor. Tudo começa pela educação, a base para a edificação da prosperidade.

SHAKIRA, cantora colombiana, 39 anos, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. A estrela pop criou em 2009 em Barranquilla, na Colômbia, a ONG Pies Descalzos, que oferece apoio a crianças vítimas de violência doméstica ou se encontram em estágio de pobreza extrema. No início deste mês, a escola foi escolhida como a melhor entre todas as instituições de ensino do país – incluindo escolas particulares.



