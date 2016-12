MC Koringa é atração do Pré-Réveillon da Wood's Atlântida

News

Ideia boa para quem estiver por Atlântida nesta sexta e já quiser entrar no clima de ano-novo: MC KORINGA, dono do hit Convocação, vai tocar no Agita Pré-Réveillon da WOOD'S. A partir das 23h, a noite — que também tem Léo Pain e os dejotas Valter Farias e Márcio Ferraz — recebe o funkeiro que já emplacou músicas em novelas globais como América, Avenida Brasil e Totalmente demais. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 100 (1º lote), e sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto. Ah: te prepara que, nesse verão, a casa sertaneja ainda vai trazer Gusttavo Lima, MC Marcinho, Molejo e Thiaguinho.

