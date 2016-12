Exposição permanente resgata a história da Cinemateca Capitólio

News

Resgatar a história do prédio onde fica a CINEMATECA CAPITÓLIO (ali na Borges de Medeiros, esquina com a Demétrio Ribeiro) é a ideia da exposição permanente que já está em cartaz no local. As fotografias documentam diferentes períodos da sala, inaugurada em 1928 sob o nome de Cine-Theatro Capitólio, e que passou mais de dez anos sendo restaurada até reabrir em 2015.

Leia também

Porto Alegre terá série de projetos que combinam música e bebida

Kabid MC e Duplamente lançam websérie

Pepsi Twist Land, em Atlântida, terá Donavon, Liniker, Céu e Clarice Falcão



São cerca de 40 imagens, entre aquelas cedidas pela família de José Faillace, proprietário original do cinema, e as atuais — registradas por Guilherme Lund, que também digitalizou, restaurou e ampliou as antigas. Para completar, ainda dá para ver outros materiais sobre o edifício, como reportagens e reproduções dos desenhos originais da fachada, de autoria do arquiteto Domingos Rocco.

Bem tri, né? Com expografia assinada por Nelson Azevedo, a mostra fica lá no andar térreo, das 9h às 20h de terças a sextas-feiras e entre 14h e 20h aos sábados e domingos.