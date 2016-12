Peter Tosh Celebration - Legalize Tour chega a Porto Alegre em janeiro

Música

Olha aí a dica para os fãs de PETER TOSH irem se programando: no dia 26 de janeiro, a capital recebe ANDREW TOSH — acompanhado pela banda do pai, Word, Sound and Power, formada por Carlton "Santa" Davis, Donald "Big Daddy" Kinsey, Keith Sterling e George "Fully" Fullwood, além do guitarrista convidado Albert "Tony" Chin. Completando três décadas da morte do músico conhecido por ter tocado ao lado de Bob Marley e Bunny Wailer na banda The Wailers, a PETER TOSH CELEBRATION — LEGALIZE TOUR rola lá no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685).

Leia também

Porto Alegre terá série de projetos que combinam música e bebida

Kabid MC e Duplamente lançam websérie

Pepsi Twist Land, em Atlântida, terá Donavon, Liniker, Céu e Clarice Falcão



Os ingressos já estão à venda em ingressorapido.com.br, pelo telefone 4003 1212 ou na Rua Coberta, Câmpus II, Universidade Feevale e Bourbon Shopping (ambos em Novo Hamburgo), Agência Brocker Turismo (Gramado) e Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre).