Pallet Bar ganha desenhos exclusivos de Carla Barth, Gabriela Stragliotto e Marcelo Dalbosco

As três ilustrações bacanas aí fazem parte da decoração do PALLET BAR, gastrô bar em Atlântida que inaugurou nesta quarta sua temporada de verão. Os artistas CARLA BARTH, GABRIELA STRAGLIOTTO e MARCELO DALBOSCO criaram desenhos exclusivos, que serão impressos em formato lambe-lambe para serem colocados sobre as mesas de estrados de madeira do local.



Foto: Carla Barth / Divulgação

Foto: Gabriela Stragliotto / Divulgação