Atriz e diretora gaúcha apresenta versão de "Rebu", de Jô Bilac, em Londres

Atriz, produtora e diretora radicada em Londres, a gaúcha FERNANDA MANDAGARÁ está no elenco de TURMOIL, versão em inglês da peça Rebu, de Jô Bilac, que estreia no dia 17 de janeiro no The Courtyard Theatre. A montagem da companhia de teatro anglo-brasileira Dende Collective tem direção do paulistano André Pink – outro brasileiro estabelecido na capital britânica.



Divulgada por lá como uma "tragicomédia surreal", Turmoil se passa em um mundo que remete aos romances de época de José de Alencar (1829 – 1877) e seus contemporâneos, centrada na relação quase incestuosa entre os irmãos Vladine e Matias. O texto mistura clichês dos melodramas e da literatura do século 19 com elementos modernos, como a dramaturgia do espanhol Federico García Lorca (1898 – 1936), o teatro do absurdo e o surrealismo.



Já Fernanda apresentou há pouco seu monólogo The Tropicália Island como trabalho final do mestrado na Universidade de Essex e se prepara para mostrar o espetáculo também no Festival de Teatro de Edimburgo, em agosto de 2017. Antes, em março, vai dirigir uma versão inglesa da peça brasileira The end of all miracles, de Paulo Santoro, dentro do programa de residência para novos diretores da StoneCrabs Theatre Company.



Fernanda estará ainda na montagem inglesa do espetáculo Por Elise, de Grace Passô, dirigida pelo também gaúcho Ramiro Silveira. E tem mais: em parceria com Silveira e Sacha Rodrigues, neto de Nelson Rodrigues (1912 – 1980), a moça está produzindo um festival de peças do grande dramaturgo brasileiro traduzidas para o inglês, que deve ser apresentado em Londres no segundo semestre do ano que vem.