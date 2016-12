Inspirada em música dos Replicantes, peça terá estreia no Porto Verão Alegre

News

Hit da banda OS REPLICANTES que botou todo mundo para poguear em 1986, a música Hippie punk rajneesh serviu de inspiração para uma peça que vai estrear no festival Porto Verão Alegre. Com texto de RICARDO SILVESTRIN e direção de BOB BAHLIS, a comédia UM HIPPIE, UM PUNK, UM RAJNEESH terá sua primeira temporada no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75), entre os dias 10 e 12 de janeiro, sempre às 21h.



Ambientada em Porto Alegre, em 1985, a montagem mostra como a vida tranquila do eclético trio do título dentro de um apartamento no bairro Bom Fim é sacudida com a chegada de suas ex-namoradas. O jovem elenco é formado por JOSÉ HENRIQUE LIGABUE, MARCOS KLIGMAN, PINGO ALABARCE, FERNANDA CARVALHO LEITE e MIRIÃ POSSANI e JULIA BARTH – atual vocalista dos Repli.



– A estreia será no Teatro da Santa Casa, mas o plano para 2017 é levar o espetáculo para dentro do bar Ocidente, com show após as sessões – adianta o diretor Bahlis.