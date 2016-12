Quarta Cultural estreia programação de janeiro no dia 4

News

Começa cedinho, no dia 4, a programação de janeiro da QUARTA CULTURAL, evento com apresentações gratuitas envolvendo música, literatura e artes visuais – no próximo mês, o foco é na produção aqui do Rio Grande do Sul. Sempre às quartas-feiras, às 13h, na Biblioteca Sicredi (Av. Assis Brasil, 3.940), as atividades estreiam com o Sarau poético Lila Ripoll.

No dia, vão rolar leituras de poesias já consagradas e das integrantes do Grupo de Poesia, bem como poemas das Revistas Ovo da Ema – e os integrantes do Grupo, Eliane Marques, Lúcia Bins Ely e Anelore Schumann, participam da função. Ah: nas próximas edições tem pocket show com Brenda Band, show de Diego Lopes, abertura da exposição de Eduardo Scaraglione e bate-papo sobre humor na literatura com Rodrigo Rosp.

